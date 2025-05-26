Menu
Vtoraya semya season 1 watch online

Vtoraya semya season 1 poster
Vtoraya semya 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 May 2025
Production year 2025
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Vtoraya semya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Вторая семья» в центре событий оказывается следователь Ольга Крапивина, которая полгода находилась в плену и родила сына от опасного маньяка. Она отвергла своего любовника, который по совместительству является ее руководителем, поскольку не может с тех пор получать удовольствие от сексуальной жизни. В отместку экс-избранник сослал Ольгу в провинцию, откуда она родом. Там промышляет группировка налетчиков, которая «работает» весьма хорошо: никаких улик, никаких следов. Но и Ольге нельзя спасовать, ее «ссылка» может завершиться только одним – поимкой бандитов.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Vtoraya semya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 May 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 May 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 May 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 May 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 May 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
26 May 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 May 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 May 2025
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 May 2025
Серия 10
Season 1 Episode 10
26 May 2025
Серия 11
Season 1 Episode 11
26 May 2025
Серия 12
Season 1 Episode 12
26 May 2025
TV series release schedule
