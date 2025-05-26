В 1-м сезоне сериала «Вторая семья» в центре событий оказывается следователь Ольга Крапивина, которая полгода находилась в плену и родила сына от опасного маньяка. Она отвергла своего любовника, который по совместительству является ее руководителем, поскольку не может с тех пор получать удовольствие от сексуальной жизни. В отместку экс-избранник сослал Ольгу в провинцию, откуда она родом. Там промышляет группировка налетчиков, которая «работает» весьма хорошо: никаких улик, никаких следов. Но и Ольге нельзя спасовать, ее «ссылка» может завершиться только одним – поимкой бандитов.