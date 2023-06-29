В 1-м сезоне сериала «Ооку: Внутренние покои» в период правления династии Эдо в Японии с мужчинами случилась беда. Заболевание, именуемое «красная оспа», существенное сократило мужское население в Стране восходящего солнца. Через практически сотню лет соотношение мужчин и женщин в стране составило один к четырем. Дамы теперь выполняют мужские функции, даже являются сегунами. А представители некогда сильного пола вынуждены подчиняться, поскольку находятся под защитой. Самые эффектные мужчины попадают в опочивальню к самой могущественной женщине, которая управляет страной.