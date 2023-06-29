Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ōoku: The Inner Chambers 2023, season 1

Ōoku: The Inner Chambers season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ōoku: The Inner Chambers Seasons Season 1

Ōoku: The Inner Chambers
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Ōoku: The Inner Chambers" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ооку: Внутренние покои» в период правления династии Эдо в Японии с мужчинами случилась беда. Заболевание, именуемое «красная оспа», существенное сократило мужское население в Стране восходящего солнца. Через практически сотню лет соотношение мужчин и женщин в стране составило один к четырем. Дамы теперь выполняют мужские функции, даже являются сегунами. А представители некогда сильного пола вынуждены подчиняться, поскольку находятся под защитой. Самые эффектные мужчины попадают в опочивальню к самой могущественной женщине, которая управляет страной.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.1 IMDb
Write review
Ōoku: The Inner Chambers List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 June 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 June 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 June 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 June 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 June 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 June 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
29 June 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 June 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 June 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
29 June 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
29 June 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more