Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators 2023, season 1

Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators Seasons Season 1

Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 0 minute
"Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сила и хаос: Неофициальная история американских гладиаторов» Джеминай, Зап, Нитро, Айс, Блейз и Лазер возвращаются, чтобы предаться воспоминаниям об уникальном феномене поп-культуры. Речь идет о первом международном шоу, в котором принимали участие «претенденты» и «гладиаторы». Двое участников, то бишь претендентов, сражаются в состязаниях на силу, ловкость и отвагу. В каждом конкурсе, помимо финального, претендентам оказывают сопротивление гладиаторы. В России проект впоследствии получил широкую известность под названиями «Гладиаторы» и «Бои гладиаторов».

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot Madness
Season 1 Episode 1
28 June 2023
Let the Games Begin
Season 1 Episode 2
28 June 2023
A Global Phenomenon
Season 1 Episode 3
28 June 2023
Sex, Drugs & Merchandise
Season 1 Episode 4
28 June 2023
Sex, Drugs & Merchandise
Season 1 Episode 5
28 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more