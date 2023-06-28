В 1-м сезоне сериала «Сила и хаос: Неофициальная история американских гладиаторов» Джеминай, Зап, Нитро, Айс, Блейз и Лазер возвращаются, чтобы предаться воспоминаниям об уникальном феномене поп-культуры. Речь идет о первом международном шоу, в котором принимали участие «претенденты» и «гладиаторы». Двое участников, то бишь претендентов, сражаются в состязаниях на силу, ловкость и отвагу. В каждом конкурсе, помимо финального, претендентам оказывают сопротивление гладиаторы. В России проект впоследствии получил широкую известность под названиями «Гладиаторы» и «Бои гладиаторов».