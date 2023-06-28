В 1-м сезоне сериала «Удалить» в центре событий оказываются несколько человек, которые скрывают мрачные тайны. Им предстоит решить, что они могут рассказать друг другу или явить миру, а что вынуждены скрывать в недрах подсознания. Хотя наличие Всемирной паутины и социальных сетей сделало процесс хранения секретов еще более затруднительным. Пара влюбленных, у которых есть внебрачная связь, планируют жить вместе. Они находят телефон, с помощью которого можно стереть других людей с лица земли. Теперь при помощи этого устройства главные герои могут воплотить самые затаенные мечты в реальность.