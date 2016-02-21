В 1-м сезоне сериала «Ночной администратор» главный герой работает ночным менеджером в гостинице в Дакке. В прошлом он был солдатом. Гибель любимой девушки не дает ему продолжать жить дальше спокойно. Он намерен отомстить. Спустя некоторое время мужчина оказывается втянут в мир торговли оружием миллиардера Шелли Рунгта. Он использует свое время на вилле Шелли, чтобы подружиться с его сыном. Тем временем Липика внимательно следит за главным героем и делает собственные ходы. Нарушения в идеальном мире Шелли прокладывают путь для героя, а проблемы Липики, по всей видимости, только начинаются.