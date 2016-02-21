Menu
The Night Manager 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"The Night Manager" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ночной администратор» главный герой работает ночным менеджером в гостинице в Дакке. В прошлом он был солдатом. Гибель любимой девушки не дает ему продолжать жить дальше спокойно. Он намерен отомстить. Спустя некоторое время мужчина оказывается втянут в мир торговли оружием миллиардера Шелли Рунгта. Он использует свое время на вилле Шелли, чтобы подружиться с его сыном. Тем временем Липика внимательно следит за главным героем и делает собственные ходы. Нарушения в идеальном мире Шелли прокладывают путь для героя, а проблемы Липики, по всей видимости, только начинаются.

"The Night Manager" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 February 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 February 2016
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 March 2016
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 March 2016
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 March 2016
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 March 2016
