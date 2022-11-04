В 1-м сезоне сериала «Спасибо, доктор» действие разворачивается в городской больнице одного из китайских мегаполисов, где недавно создали отделение интенсивной терапии. Здесь работает самый молодой кардиохирург района по имени Бай Чжу. У него пока нет обширного опыта медицинской практики, зато есть большое сердце и желание помогать людям. Сюда же переводится из скорой помощи новый сотрудник – вспыльчивый и необщительный, но принципиальный молодой врач Бай Чжу. Ему уже довелось поработать в экстремальных условиях в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. В повседневной практике он также опирается на инстинкты, а не на указания руководства.