Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Xie xie ni, Yi sheng 2022, season 1

Xie xie ni, Yi sheng season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Xie xie ni, Yi sheng Seasons Season 1

Xie xie ni, Yi sheng
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute
"Xie xie ni, Yi sheng" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Спасибо, доктор» действие разворачивается в городской больнице одного из китайских мегаполисов, где недавно создали отделение интенсивной терапии. Здесь работает самый молодой кардиохирург района по имени Бай Чжу. У него пока нет обширного опыта медицинской практики, зато есть большое сердце и желание помогать людям. Сюда же переводится из скорой помощи новый сотрудник – вспыльчивый и необщительный, но принципиальный молодой врач Бай Чжу. Ему уже довелось поработать в экстремальных условиях в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. В повседневной практике он также опирается на инстинкты, а не на указания руководства.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.6 IMDb
Write review
"Xie xie ni, Yi sheng" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 November 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 November 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 November 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 November 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 November 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 November 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
5 November 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
6 November 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
6 November 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
6 November 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
7 November 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
7 November 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
7 November 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
8 November 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
8 November 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
8 November 2022
Episode 18
Season 1 Episode 18
9 November 2022
Episode 19
Season 1 Episode 19
9 November 2022
Episode 20
Season 1 Episode 20
9 November 2022
Episode 21
Season 1 Episode 21
10 November 2022
Episode 22
Season 1 Episode 22
10 November 2022
Episode 23
Season 1 Episode 23
10 November 2022
Episode 24
Season 1 Episode 24
11 November 2022
Episode 25
Season 1 Episode 25
11 November 2022
Episode 26
Season 1 Episode 26
11 November 2022
Episode 27
Season 1 Episode 27
12 November 2022
Episode 28
Season 1 Episode 28
12 November 2022
Episode 29
Season 1 Episode 29
12 November 2022
Episode 30
Season 1 Episode 30
13 November 2022
Episode 31
Season 1 Episode 31
13 November 2022
Episode 32
Season 1 Episode 32
13 November 2022
Episode 33
Season 1 Episode 33
14 November 2022
Episode 34
Season 1 Episode 34
14 November 2022
Episode 35
Season 1 Episode 35
14 November 2022
Episode 36
Season 1 Episode 36
15 November 2022
Episode 37
Season 1 Episode 37
15 November 2022
Episode 38
Season 1 Episode 38
15 November 2022
Episode 39
Season 1 Episode 39
16 November 2022
Episode 40
Season 1 Episode 40
16 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more