В 1-м сезоне шоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» три фокусника покажут, на что способны. Им самим предстоит показать мастерство, но не только как профессиональных иллюзионистов, но и как хороших учителей. Передавать знания о своем деле они будут звездным гостям. Среди участников киноактриса Лика Каширина, дрессировщики Запашные, шоувумен Надежда Грановская и другие известные люди. После недели тренировок они в паре с Сафроновыми покажут то, чем овладели. Кеосаян, Шепелев и приглашенный судья выявят, кто лучше справился с задачей, и определят самого талантливого среди братьев. Ведет шоу Алексей Чумаков.