Imperiya illyuzij: Bratja Safronovy (2015), season 1

Imperiya illyuzij: Bratja Safronovy season 1 poster
Imperiya illyuzij: Bratja Safronovy 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 12 hours 0 minute
"Imperiya illyuzij: Bratja Safronovy" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» три фокусника покажут, на что способны. Им самим предстоит показать мастерство, но не только как профессиональных иллюзионистов, но и как хороших учителей. Передавать знания о своем деле они будут звездным гостям. Среди участников киноактриса Лика Каширина, дрессировщики Запашные, шоувумен Надежда Грановская и другие известные люди. После недели тренировок они в паре с Сафроновыми покажут то, чем овладели. Кеосаян, Шепелев и приглашенный судья выявят, кто лучше справился с задачей, и определят самого талантливого среди братьев. Ведет шоу Алексей Чумаков.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Imperiya illyuzij: Bratja Safronovy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 February 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 February 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 March 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 March 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 March 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 March 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 April 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 April 2015
TV series release schedule
