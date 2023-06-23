В 1-м сезоне сериала «Злой дух» у молодой девушки Ку Сан Ён нет ни минуты свободного времени. Днями она работает на полставки, чтобы обеспечить свою жизнь, а по ночам пытается сосредоточиться на учебе. Главная героиня хочет успешно сдать экзамены, потом получить диплом и сделаться госслужащим. Однажды она случайно открывает портал между мирами, после чего телом девушки завладевает злой дух. Потустороннего демона видит только Ём Хэ-сан, педагог корейского фольклора в институте, где учится героиня. Мужчина с ужасом узнает, что это та самая злая сила, которая давным-давно лишила жизни его мать.