Akgwi 2023, season 1

Akgwi
Season premiere 23 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Злой дух» у молодой девушки Ку Сан Ён нет ни минуты свободного времени. Днями она работает на полставки, чтобы обеспечить свою жизнь, а по ночам пытается сосредоточиться на учебе. Главная героиня хочет успешно сдать экзамены, потом получить диплом и сделаться госслужащим. Однажды она случайно открывает портал между мирами, после чего телом девушки завладевает злой дух. Потустороннего демона видит только Ём Хэ-сан, педагог корейского фольклора в институте, где учится героиня. Мужчина с ужасом узнает, что это та самая злая сила, которая давным-давно лишила жизни его мать.

0.0
7.8 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 June 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 June 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 June 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 July 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 July 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 July 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
15 July 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 July 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
22 July 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
28 July 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 July 2023
