В 1-м сезоне сериала «Уровень угрозы» сотрудники Федеральной антитеррористической службы (ФАТС) ежедневно сталкиваются с преступниками, угрожающими не только жизням отдельных людей, но и безопасности всего общества в целом. Террористы готовы на любые зверства, чтобы добиться своих целей и подорвать привычный уклад жизни. Жертвой очередного коварного плана становится агент ФАТС Мартынов. После успешной операции на его жизнь покушаются. Но в итоге мужчину лишь ранят, а вот его жена и дочь погибают. Год спустя герой возвращается на службу, чтобы соединить все детали пазла и отомстить за свою семью.