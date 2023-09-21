Menu
Oboroten 2023, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Oboroten" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Оборотень» в восьмом секретом отделе одной из международных спецслужб работает российский агент Лазарев. Он настоящий профессионал своего дела, может проникнуть в любую организацию и добыть любую информацию. Но после загадочного события мужчина приходит в себя, полностью лишившись памяти. Он помнит лишь о своей последней миссии, которую ему необходимо завершить, несмотря на все обстоятельства. А кем он был прежде, и какие поступки привели его в эту точку, Лазарев даже не догадывается. Шаг за шагом он движется к единственной цели, узнавая все больше о своем запутанном прошлом.

6.3 IMDb
Oboroten List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 November 2023
TV series release schedule
