В 1-м сезоне сериала «Оборотень» в восьмом секретом отделе одной из международных спецслужб работает российский агент Лазарев. Он настоящий профессионал своего дела, может проникнуть в любую организацию и добыть любую информацию. Но после загадочного события мужчина приходит в себя, полностью лишившись памяти. Он помнит лишь о своей последней миссии, которую ему необходимо завершить, несмотря на все обстоятельства. А кем он был прежде, и какие поступки привели его в эту точку, Лазарев даже не догадывается. Шаг за шагом он движется к единственной цели, узнавая все больше о своем запутанном прошлом.