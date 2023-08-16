В 1-м сезоне сериала «Избранный» в небольшом захудалом городке в южной части штата Калифорния со своей семьей живет мальчик по имени Джоди. Ему двенадцать лет, он дружит с местными ребятами и в целом ничем не отличается от своих сверстников. Но чем сильнее он взрослеет, тем больше странностей за ним замечают окружающие. Вода в чашке, которой коснулся паренек, превращается в чистейшее вино, а сбитый машиной голубь от его заботы внезапно оживает. Джоди творит библейские чудеса, подобно Иисусу Христу. Похоже, в Америке произошло Второе пришествие на Землю Божьего сына! Но справится ли обычный ребенок с таким бременем ответственности?