The Chosen One 2023, season 1

The Chosen One 16+
Season premiere 16 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 42 minutes
В 1-м сезоне сериала «Избранный» в небольшом захудалом городке в южной части штата Калифорния со своей семьей живет мальчик по имени Джоди. Ему двенадцать лет, он дружит с местными ребятами и в целом ничем не отличается от своих сверстников. Но чем сильнее он взрослеет, тем больше странностей за ним замечают окружающие. Вода в чашке, которой коснулся паренек, превращается в чистейшее вино, а сбитый машиной голубь от его заботы внезапно оживает. Джоди творит библейские чудеса, подобно Иисусу Христу. Похоже, в Америке произошло Второе пришествие на Землю Божьего сына! Но справится ли обычный ребенок с таким бременем ответственности?

0.0
Rate 0 vote
5.7 IMDb
Write review
Season 1
La llegada
Season 1 Episode 1
16 August 2023
¿Milagros?
Season 1 Episode 2
16 August 2023
Despertar
Season 1 Episode 3
16 August 2023
¿Verdad o mentira?
Season 1 Episode 4
16 August 2023
Fe
Season 1 Episode 5
16 August 2023
Revelación
Season 1 Episode 6
16 August 2023
