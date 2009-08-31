В 1-м сезоне сериала «Десантура» события разворачиваются в 90-е годы. Курсанты Лощилин, Кудилин и Сумароков выпускаются из военного училища в родной Рязани. По распределению их отправляют служить на блокпост на границе России и Абхазии. Во время первого же задания ребята натыкаются на засаду. На них нападают грузинские контрабандисты, которые отвлекают внимание солдат, взяв Сумарокова в плен. Но это лишь начало испытаний для молодых бойцов. Впереди их ждут Чечня, Афганистан и другие горячие точки в бывших республиках Советского Союза. Ведь для десантников не существует невыполнимых задач.