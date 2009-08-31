Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Desantura season 1 watch online

Desantura season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Desantura Seasons Season 1

Desantura 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 August 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Desantura" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Десантура» события разворачиваются в 90-е годы. Курсанты Лощилин, Кудилин и Сумароков выпускаются из военного училища в родной Рязани. По распределению их отправляют служить на блокпост на границе России и Абхазии. Во время первого же задания ребята натыкаются на засаду. На них нападают грузинские контрабандисты, которые отвлекают внимание солдат, взяв Сумарокова в плен. Но это лишь начало испытаний для молодых бойцов. Впереди их ждут Чечня, Афганистан и другие горячие точки в бывших республиках Советского Союза. Ведь для десантников не существует невыполнимых задач.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6 IMDb
Write review
"Desantura" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 August 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 September 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 September 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 September 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 September 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 September 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
9 September 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 September 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more