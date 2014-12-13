Menu
Vse sokrovishcha mira 2014, season 1

Vse sokrovishcha mira season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vse sokrovishcha mira Seasons Season 1

Vse sokrovishcha mira 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Vse sokrovishcha mira" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Все сокровища мира» красавица и умница Анна Бессоннова завершает обучение в столичном вузе и становится дипломированным специалистом по оценке антиквариата. Она так хорошо показывает себя в университетские годы, что московские работодатели готовы выстроиться за ней в очередь. Но у Ани другие планы. Она не может оставить без присмотра больную мать, поэтому должна пожертвовать карьерой и вернуться в маленький прибрежный город Приморск. К счастью, даже там она находит место по душе. Лавочка с названием «Сокровища мира» сразу привлекает ее внимание. Неудивительно, что именно там ей суждено встретить первую любовь.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Vse sokrovishcha mira" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 December 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 December 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 December 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 December 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 December 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 December 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 December 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 December 2014
TV series release schedule
