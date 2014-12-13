В 1-м сезоне сериала «Все сокровища мира» красавица и умница Анна Бессоннова завершает обучение в столичном вузе и становится дипломированным специалистом по оценке антиквариата. Она так хорошо показывает себя в университетские годы, что московские работодатели готовы выстроиться за ней в очередь. Но у Ани другие планы. Она не может оставить без присмотра больную мать, поэтому должна пожертвовать карьерой и вернуться в маленький прибрежный город Приморск. К счастью, даже там она находит место по душе. Лавочка с названием «Сокровища мира» сразу привлекает ее внимание. Неудивительно, что именно там ей суждено встретить первую любовь.