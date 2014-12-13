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Постер к 1-му сезону сериала Все сокровища мира
Киноафиша Сериалы Все сокровища мира Сезоны Сезон 1

Vse sokrovishcha mira 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Все сокровища мира»

В 1-м сезоне сериала «Все сокровища мира» красавица и умница Анна Бессоннова завершает обучение в столичном вузе и становится дипломированным специалистом по оценке антиквариата. Она так хорошо показывает себя в университетские годы, что московские работодатели готовы выстроиться за ней в очередь. Но у Ани другие планы. Она не может оставить без присмотра больную мать, поэтому должна пожертвовать карьерой и вернуться в маленький прибрежный город Приморск. К счастью, даже там она находит место по душе. Лавочка с названием «Сокровища мира» сразу привлекает ее внимание. Неудивительно, что именно там ей суждено встретить первую любовь.

Список серий 1-го сезона сериала «Все сокровища мира» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 декабря 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 декабря 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 декабря 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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