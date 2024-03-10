В 1-м сезоне шоу «Сокровища императора» герои популярных проектов отправятся в путешествие по загадочному Китаю. Они будут исследовать местные обычаи, знакомиться с национальной кухней и выяснять, как живут китайцы в современных реалиях. Густонаселенная страна в Восточной Азии поражает воображение разнообразием ландшафта, традициями и политическим устройством. А еще эта трудолюбивая нация активно развивается и неустанно продвигает свои продукты на мировом рынке. Жители Поднебесной на многие вещи смотрят иначе, чем наши соотечественники. В связи с этим путешествие по КНР обещает множество впечатляющих открытий.