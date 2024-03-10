Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sokrovishcha imperatora (2024), season 1

Sokrovishcha imperatora season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sokrovishcha imperatora Seasons Season 1

Sokrovishcha imperatora 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 2
Runtime 4 hours 0 minute
"Sokrovishcha imperatora" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Сокровища императора» герои популярных проектов отправятся в путешествие по загадочному Китаю. Они будут исследовать местные обычаи, знакомиться с национальной кухней и выяснять, как живут китайцы в современных реалиях. Густонаселенная страна в Восточной Азии поражает воображение разнообразием ландшафта, традициями и политическим устройством. А еще эта трудолюбивая нация активно развивается и неустанно продвигает свои продукты на мировом рынке. Жители Поднебесной на многие вещи смотрят иначе, чем наши соотечественники. В связи с этим путешествие по КНР обещает множество впечатляющих открытий.

TV Show rating

0.0
Rate 1 vote
5.8 IMDb
Write review
Sokrovishcha imperatora List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
10 March 2024
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
17 March 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more