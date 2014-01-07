Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Intelligence 2014, season 1

Intelligence season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Intelligence Seasons Season 1

Intelligence 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 6 minutes
"Intelligence" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Искусственный интеллект» в центре событий оказывается американский солдат по имени Гэбриэл. После очередной военной операции он получает серьезную травму мозга и соглашается стать подопытным в инновационном научном эксперименте. В его голову вживляют микрочип, который интегрирует его сознание с компьютерным кодом. Таким образом, Гэбриэл становится единственным в мире человеком-компьютером, который может без подручных средств выходить в Интернет, взламывать секретные базы и моментально осваивать новую информацию. Чтобы держать его под контролем, к нему приставляют агента секретной службы Райли Нила.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.8 IMDb
Write review
"Intelligence" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
7 January 2014
Red X
Season 1 Episode 2
13 January 2014
Mei Chen Returns
Season 1 Episode 3
20 January 2014
Secrets of the Secret Service
Season 1 Episode 4
27 January 2014
The Rescue
Season 1 Episode 5
3 February 2014
Patient Zero
Season 1 Episode 6
10 February 2014
Size Matters
Season 1 Episode 7
17 February 2014
Delta Force
Season 1 Episode 8
24 February 2014
Athens
Season 1 Episode 9
3 March 2014
Cain and Gabriel
Season 1 Episode 10
10 March 2014
The Grey Hat
Season 1 Episode 11
17 March 2014
The Event Horizon
Season 1 Episode 12
24 March 2014
Being Human
Season 1 Episode 13
31 March 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more