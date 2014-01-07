В 1-м сезоне сериала «Искусственный интеллект» в центре событий оказывается американский солдат по имени Гэбриэл. После очередной военной операции он получает серьезную травму мозга и соглашается стать подопытным в инновационном научном эксперименте. В его голову вживляют микрочип, который интегрирует его сознание с компьютерным кодом. Таким образом, Гэбриэл становится единственным в мире человеком-компьютером, который может без подручных средств выходить в Интернет, взламывать секретные базы и моментально осваивать новую информацию. Чтобы держать его под контролем, к нему приставляют агента секретной службы Райли Нила.