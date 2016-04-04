В 1-м сезоне сериала «Руферы» два обычных, на первый взгляд, парня каждый день рискуют здоровьем и даже жизнями ради острых ощущений и уникальных видеозаписей. Эти ребята – руферы, которые действуют вне закона и без какой-либо страховки. Они одержимы своим опасным хобби, как наркотиком. Все, что им нужно, – это заряд адреналина, прикрепленная к одежде экшен-камера и крыша повыше. Ребята берут городские вершины, осваивая самые высокие здания в разных населенных пунктах России и мира, а все свои приключения снимают на видео и показывают восторженной аудитории. Конечно, на такой высоте может случиться всякое…