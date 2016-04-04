Menu
Rufery (2016), season 1

Rufery 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Rufery" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Руферы» два обычных, на первый взгляд, парня каждый день рискуют здоровьем и даже жизнями ради острых ощущений и уникальных видеозаписей. Эти ребята – руферы, которые действуют вне закона и без какой-либо страховки. Они одержимы своим опасным хобби, как наркотиком. Все, что им нужно, – это заряд адреналина, прикрепленная к одежде экшен-камера и крыша повыше. Ребята берут городские вершины, осваивая самые высокие здания в разных населенных пунктах России и мира, а все свои приключения снимают на видео и показывают восторженной аудитории. Конечно, на такой высоте может случиться всякое… 

"Rufery" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1 выпуск
Season 1 Episode 1
4 April 2016
2 выпуск
Season 1 Episode 2
5 April 2016
3 выпуск
Season 1 Episode 3
6 April 2016
4 выпуск
Season 1 Episode 4
7 April 2016
5 выпуск
Season 1 Episode 5
11 April 2016
6 выпуск
Season 1 Episode 6
12 April 2016
7 выпуск
Season 1 Episode 7
13 April 2016
8 выпуск
Season 1 Episode 8
14 April 2016
9 выпуск
Season 1 Episode 9
18 April 2016
10 выпуск
Season 1 Episode 10
19 April 2016
11 выпуск
Season 1 Episode 11
20 April 2016
12 выпуск
Season 1 Episode 12
21 April 2016
13 выпуск
Season 1 Episode 13
25 April 2016
14 выпуск
Season 1 Episode 14
26 April 2016
15 выпуск
Season 1 Episode 15
27 April 2016
16 выпуск
Season 1 Episode 16
28 April 2016
17 выпуск
Season 1 Episode 17
4 May 2016
18 выпуск
Season 1 Episode 18
5 May 2016
TV series release schedule
