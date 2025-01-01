Menu
Bolshe horoshih shutok (2007), season 1

Bolshe horoshih shutok season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bolshe horoshih shutok Seasons Season 1

Больше хороших шуток 16+
Title Сезон 1
Number of episodes 3
Runtime 4 hours 30 minutes
"Bolshe horoshih shutok" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Больше хороших шуток» вернется в совершенно новом формате. Многие привычные конкурсы изменятся, а также появятся новые. Каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме: первому звонку, дню красоты, ничьей в прошедшем футбольном матче. Среди участников проекта: поп-певица Юлия Началова, комедиант Вадим Галыгин, вокалист бойз-бэнда «Челси» Рома Архипов и другие известные люди. Впервые в истории программы зрители из зала смогут не только проголосовать за понравившуюся команду, но и побывать на сцене, принимая непосредственное участие в конкурсах.

"Bolshe horoshih shutok" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
