В 1-м сезоне шоу «Больше хороших шуток» вернется в совершенно новом формате. Многие привычные конкурсы изменятся, а также появятся новые. Каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме: первому звонку, дню красоты, ничьей в прошедшем футбольном матче. Среди участников проекта: поп-певица Юлия Началова, комедиант Вадим Галыгин, вокалист бойз-бэнда «Челси» Рома Архипов и другие известные люди. Впервые в истории программы зрители из зала смогут не только проголосовать за понравившуюся команду, но и побывать на сцене, принимая непосредственное участие в конкурсах.