В 1-м сезоне сериала «Без башни» девять отчаянных участников выходят на улицы столицы, чтобы провернуть самые безумные и смелые розыгрыши. Они инсценируют различные ситуации под прицелом скрытой камеры, чтобы вывести проходящих мимо случайных людей на яркие эмоции: от полного восторга – до искреннего испуга. Все происходящее транслируется в студию, где заседает звездное жюри из трех приглашенных судей. А спорные моменты помогает решать ведущий Доминик Джокер – известный российский музыкант и шоумен. По итогам каждого выпуска судьи решают, какой из розыгрышей получился самым веселым, и выдают его автору приз – «Оскар без мозгов».