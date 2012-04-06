Menu
Bez bashni (2012), season 1

Bez bashni season 1 poster
Bez bashni 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 April 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Bez bashni" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Без башни» девять отчаянных участников выходят на улицы столицы, чтобы провернуть самые безумные и смелые розыгрыши. Они инсценируют различные ситуации под прицелом скрытой камеры, чтобы вывести проходящих мимо случайных людей на яркие эмоции: от полного восторга – до искреннего испуга. Все происходящее транслируется в студию, где заседает звездное жюри из трех приглашенных судей. А спорные моменты помогает решать ведущий Доминик Джокер – известный российский музыкант и шоумен. По итогам каждого выпуска судьи решают, какой из розыгрышей получился самым веселым, и выдают его автору приз – «Оскар без мозгов».

"Bez bashni" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 April 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 April 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 April 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 April 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 May 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 May 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 June 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 June 2012
TV series release schedule
