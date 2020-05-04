В 1-м сезоне шоу «#вмаскешоу» поделится меткими наблюдениями о том, как люди сходят с ума на самоизоляции и удаленке. Программа представляет собой несколько скетчей, объединенных одной темой. Они покажут, как переносят новые условия жизни разные герои: депутаты из Верхних Пыжей, которые держат связь через веб-камеру, блогерша Карина, пытающаяся поддержать тех, кто тоже попал в непростую ситуацию и остался дома, учительница, которая пытается понять, как устроена видеосвязь. Все они попадают в неловкие и смешные ситуации, которые возможны только на карантине. Роли главных героев талантливо исполнили известные российские актеры.