#vmaskeshou (2020), season 1

#vmaskeshou season 1 poster
Kinoafisha TV Shows #vmaskeshou Seasons Season 1

#вмаскешоу 18+
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 0 minute
"#vmaskeshou" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «#вмаскешоу» поделится меткими наблюдениями о том, как люди сходят с ума на самоизоляции и удаленке. Программа представляет собой несколько скетчей, объединенных одной темой. Они покажут, как переносят новые условия жизни разные герои: депутаты из Верхних Пыжей, которые держат связь через веб-камеру, блогерша Карина, пытающаяся поддержать тех, кто тоже попал в непростую ситуацию и остался дома, учительница, которая пытается понять, как устроена видеосвязь. Все они попадают в неловкие и смешные ситуации, которые возможны только на карантине. Роли главных героев талантливо исполнили известные российские актеры.

TV Show rating

2.9
Rate 11 votes
"#vmaskeshou" season 1 list of episodes
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
4 May 2020
Серия 02
Season 1 Episode 2
4 May 2020
Серия 03
Season 1 Episode 3
13 May 2020
Серия 04
Season 1 Episode 4
16 May 2020
Серия 05
Season 1 Episode 5
19 May 2020
Серия 06
Season 1 Episode 6
22 May 2020
Серия 07
Season 1 Episode 7
25 May 2020
Серия 08
Season 1 Episode 8
28 May 2020
Серия 09
Season 1 Episode 9
1 June 2020
Серия 10
Season 1 Episode 10
4 June 2020
TV series release schedule
