YanaSuper (2019), season 1

YanaSuper season 1 poster
ЯнаСупер 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 24 minutes
"YanaSuper" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «ЯнаСупер» зрители получат уникальную возможность познакомиться с настоящей Яной Рудковской. Ее жизнью не первый год интересуются престижные издания, она всегда находится в центре внимания телепрограмм, а ее фотографии в социальных сетях вызывают неизменный восторг. Однако мало кто догадывается, что кажущаяся идеальной жизнь Рудковской – всего лишь вершина айсберга. Ничуть не меньше, чем другие люди, героиня переживает сложные моменты, проблемы в отношениях и на работе. Проект приоткроет завесу тайны над жизнью знаменитой шоувумен, обнажив ее слабости и сильные стороны.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"YanaSuper" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
9 November 2019
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
16 November 2019
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
23 November 2019
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
30 November 2019
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
7 December 2019
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
7 December 2019
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
14 December 2019
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
14 December 2019
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
21 December 2019
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
21 December 2019
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
28 December 2019
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
28 December 2019
