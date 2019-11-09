В 1-м сезоне шоу «ЯнаСупер» зрители получат уникальную возможность познакомиться с настоящей Яной Рудковской. Ее жизнью не первый год интересуются престижные издания, она всегда находится в центре внимания телепрограмм, а ее фотографии в социальных сетях вызывают неизменный восторг. Однако мало кто догадывается, что кажущаяся идеальной жизнь Рудковской – всего лишь вершина айсберга. Ничуть не меньше, чем другие люди, героиня переживает сложные моменты, проблемы в отношениях и на работе. Проект приоткроет завесу тайны над жизнью знаменитой шоувумен, обнажив ее слабости и сильные стороны.