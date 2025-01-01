В 1-м сезоне сериала «Очень синяя борода» после того, как неизвестный шантажист обвинил бизнесмена Виктора Ветрова в убийстве супруги, в его жизни все пошло наперекосяк. Герой лишился работы, от него отвернулись друзья. Жизнь главного героя превращается в ад: бизнес рушится, друзья предают, а полицейские ищут всевозможные улики против него. Ветрову вызывает помочь женщина, с которой он когда-то встречался. Теперь Инга Альмэ работает в органах. Правда, в какой-то момент и она подвергает сомнению невиновность Ветрова, когда выясняет, что его первая супруга Татьяна много лет назад также таинственным образом пропала...