В 1-м сезоне сериала «Подружки невесты» Дарья находится в ожидании самого важного дня в ее жизни. Она скоро выходит замуж. Девушка взволнована и не может дождаться момента, когда наденет подвенечный наряд и пойдет под алтарь. Но все ее планы рушатся, когда она получает письмо от доброжелательного анонима, в котором тот пишет, что ее жених Максим изменяет Даше с одной из ее бликих подруг. Героиня в недоумении, поскольку у нее две лучшие подруги, Вера и Жанна. Она не могла даже предположить, что одна из них способна совершить такое чудовищное предательство. Спустя некоторое время в жизни самой Даши появляется еще один мужчина...