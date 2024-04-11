В 1-м сезоне сериала «Панчер» экс-чемпион мира по боксу Виктор когда-то был обожаем миллионами. Но после того, как он совершил непреднамеренное убийство и отсидел три с половиной года в тюрьме, его жизнь изменилась. Виктор лишился любимого хобби и работы, потерял супругу, которая приняла решение подать на развод, а поклонники забыли и осудили своего кумира. Пытаясь найти себя и забыть о неблаговидной реальности, Виктор становится участником подпольных боев. В свободное же от работы время герой тренирует ребят из детского дома. Однако, вступив на подпольный ринг, чемпион оказался в эпицентре грязной игры организаторов боев.