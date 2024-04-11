Menu
Pancher 2024, season 1

Pancher 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Pancher" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Панчер» экс-чемпион мира по боксу Виктор когда-то был обожаем миллионами. Но после того, как он совершил непреднамеренное убийство и отсидел три с половиной года в тюрьме, его жизнь изменилась. Виктор лишился любимого хобби и работы, потерял супругу, которая приняла решение подать на развод, а поклонники забыли и осудили своего кумира. Пытаясь найти себя и забыть о неблаговидной реальности, Виктор становится участником подпольных боев. В свободное же от работы время герой тренирует ребят из детского дома. Однако, вступив на подпольный ринг, чемпион оказался в эпицентре грязной игры организаторов боев. 

Series rating

6.8
Rate 32 votes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 April 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 April 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 April 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 April 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 April 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 April 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 April 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 May 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 May 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
9 May 2024
