Paromschica. Dolina Mechty 2023, season 1

Paromschica. Dolina Mechty season 1 poster
Паромщица. Долина Мечты 12+
Title Сезон 1
Season premiere 29 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Paromschica. Dolina Mechty" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Паромщица. Долина мечты» в жизни Нади наконец воцарился мир и покой. Она счастлива в окружении близких людей. Женщина живет с Максимом и сыном Костей. Героиня пока не догадывается, что ее поджидает новое испытание, уготованное судьбой. На этот раз ее любимого человека обвиняют в совершении серьезного преступления. Все свидетельствует против него, но Надежда наотрез отказывается верить в собранные против него улики. Изо всех сил героиня пытается доказать, что ее избранник обвинен незаслуженно, ведь ей прекрасно известно, что такое понести наказание за преступление, которого ты не совершал.

Series rating

8.0
Rate 11 votes
"Paromschica. Dolina Mechty" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
29 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
31 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
31 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 June 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 June 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
5 June 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
5 June 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
6 June 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
6 June 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
7 June 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
7 June 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
8 June 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
8 June 2023
