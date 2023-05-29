В 1-м сезоне сериала «Паромщица. Долина мечты» в жизни Нади наконец воцарился мир и покой. Она счастлива в окружении близких людей. Женщина живет с Максимом и сыном Костей. Героиня пока не догадывается, что ее поджидает новое испытание, уготованное судьбой. На этот раз ее любимого человека обвиняют в совершении серьезного преступления. Все свидетельствует против него, но Надежда наотрез отказывается верить в собранные против него улики. Изо всех сил героиня пытается доказать, что ее избранник обвинен незаслуженно, ведь ей прекрасно известно, что такое понести наказание за преступление, которого ты не совершал.