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Постер к 1-му сезону сериала Паромщица. Долина Мечты
Киноафиша Сериалы Паромщица. Долина Мечты Сезоны Сезон 1

Паромщица. Долина Мечты 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Паромщица. Долина Мечты»

В 1-м сезоне сериала «Паромщица. Долина мечты» в жизни Нади наконец воцарился мир и покой. Она счастлива в окружении близких людей. Женщина живет с Максимом и сыном Костей. Героиня пока не догадывается, что ее поджидает новое испытание, уготованное судьбой. На этот раз ее любимого человека обвиняют в совершении серьезного преступления. Все свидетельствует против него, но Надежда наотрез отказывается верить в собранные против него улики. Изо всех сил героиня пытается доказать, что ее избранник обвинен незаслуженно, ведь ей прекрасно известно, что такое понести наказание за преступление, которого ты не совершал.

Список серий 1-го сезона сериала «Паромщица. Долина Мечты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 июня 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 июня 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 июня 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 июня 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
6 июня 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
7 июня 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
7 июня 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
8 июня 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
8 июня 2023
График выхода всех сериалов
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