В 1-м сезоне сериала «Секретный бутик» на пороге богатого дома появляется скромная девушка, которая хочет устроиться домработницей. Несмотря на то что хозяйке она не приходится по душе, ее супруг настаивает на том, чтобы дать бедняжке шанс. Прежде она работала в элитных банях для обеспеченных мужчин, и хозяин дома был одним из ее клиентов. Но он не помнит об этом… Зато помнит сама девушка. У нее есть тайные мотивы – жажда мести и стремление выбраться из нищеты. Ей придется на многое пойти, чтобы выжить в мире жестоких и властных мужчин, встать на ноги и заполучить свою минуту триумфа, власти и славы.