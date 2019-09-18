Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sikeurit Butikeu season 1 watch online

Sikeurit Butikeu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sikeurit Butikeu Seasons Season 1

Sikeurit Butikeu 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Sikeurit Butikeu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Секретный бутик» на пороге богатого дома появляется скромная девушка, которая хочет устроиться домработницей. Несмотря на то что хозяйке она не приходится по душе, ее супруг настаивает на том, чтобы дать бедняжке шанс. Прежде она работала в элитных банях для обеспеченных мужчин, и хозяин дома был одним из ее клиентов. Но он не помнит об этом… Зато помнит сама девушка. У нее есть тайные мотивы – жажда мести и стремление выбраться из нищеты. Ей придется на многое пойти, чтобы выжить в мире жестоких и властных мужчин, встать на ноги и заполучить свою минуту триумфа, власти и славы.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb
"Sikeurit Butikeu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 September 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 September 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 September 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 September 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 October 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 October 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 October 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 October 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 October 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 October 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
31 October 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
13 November 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
14 November 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
20 November 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
27 November 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
28 November 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more