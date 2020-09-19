В 1-м сезоне сериала «Тайны медовой долины» события разворачиваются в волшебном городе, расположенном на морском побережье. Он населен причудливыми и милыми жителями – веселыми зверятами, у каждого из которых есть своя увлекательная история, свой уникальный характер, свое хобби и своя мечта. Но загадочные и необъяснимые события порой заставляют жителей ссориться между собой. То у ежихи Мари пропадает ее любимый половник, то белка Люси обнаруживает в своем гардеробе странную находку, а то медвежонок Фил замечает на поляне незваных гостей. К счастью, в городке есть свои детективы – сыщица сова Софи и ее помощник, бельчонок Чинк.