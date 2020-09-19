Menu
Tayny medovoy doliny season 1 watch online

Tayny medovoy doliny season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tayny medovoy doliny Seasons Season 1

Тайны медовой долины 0+
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 31
Runtime 3 hours 37 minutes
"Tayny medovoy doliny" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тайны медовой долины» события разворачиваются в волшебном городе, расположенном на морском побережье. Он населен причудливыми и милыми жителями – веселыми зверятами, у каждого из которых есть своя увлекательная история, свой уникальный характер, свое хобби и своя мечта. Но загадочные и необъяснимые события порой заставляют жителей ссориться между собой. То у ежихи Мари пропадает ее любимый половник, то белка Люси обнаруживает в своем гардеробе странную находку, а то медвежонок Фил замечает на поляне незваных гостей. К счастью, в городке есть свои детективы – сыщица сова Софи и ее помощник, бельчонок Чинк.

"Tayny medovoy doliny" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Черно-белое преступление
Season 1 Episode 1
19 September 2020
Жертва искусства
Season 1 Episode 2
19 September 2020
Похитители велосипедов
Season 1 Episode 3
19 September 2020
Побег абрикоса
Season 1 Episode 4
19 September 2020
Ночь привидений
Season 1 Episode 5
19 September 2020
Очень важный гость
Season 1 Episode 6
19 September 2020
Следы преступления
Season 1 Episode 7
19 September 2020
Модная лихорадка
Season 1 Episode 8
19 September 2020
Дело в шляпе
Season 1 Episode 9
19 September 2020
Тяжелый случай
Season 1 Episode 10
19 September 2020
Крупицы истины
Season 1 Episode 11
19 September 2020
Тыквобол
Season 1 Episode 12
19 September 2020
Ёжи мой
Season 1 Episode 13
19 September 2020
Меткий выстрел
Season 1 Episode 14
19 September 2020
Чемоданное настроение
Season 1 Episode 15
19 September 2020
Мокрое дело
Season 1 Episode 16
19 September 2020
Пиратские приключения
Season 1 Episode 17
19 September 2020
Апокалипсис
Season 1 Episode 18
19 September 2020
Потрошитель печенек
Season 1 Episode 19
19 September 2020
Очень важное перо
Season 1 Episode 20
19 September 2020
Тайна пропавших часов
Season 1 Episode 21
19 September 2020
Черные дыры
Season 1 Episode 22
19 September 2020
След динозавра
Season 1 Episode 23
19 September 2020
Геройский поступок
Season 1 Episode 24
19 September 2020
Похищение ежат
Season 1 Episode 25
19 September 2020
Быстрее ветра
Season 1 Episode 26
19 September 2020
Чёрные полоски
Season 1 Episode 27
26 September 2020
Гроза манекенов
Season 1 Episode 28
3 October 2020
Кристалл-невидимка
Season 1 Episode 29
10 October 2020
Пророчество
Season 1 Episode 30
17 October 2020
Ручная работа
Season 1 Episode 31
24 October 2020
TV series release schedule
