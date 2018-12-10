Незадолго до выпускных экзаменов обаятельный троечник Кан Пок-су вылетел из школы Сольсонго по несправедливому обвинению в попытке убийства подростка. Десять лет спустя парень случайно становится национальным героем и получает возможность получить аттестат о среднем образовании. 27-летний Пок-су возвращается за парту и возобновляет общение с Сон Су-джон, его бывшей одноклассницей и первой любовью, которая стала учителем. Великовозрастный старшеклассник получает возможность доказать свою невиновность в давней трагедии, а заодно разоблачить коррумпированное руководство престижного учебного заведения.