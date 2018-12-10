Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Boksooga Dolawadda season 1 watch online

Boksooga Dolawadda season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Boksooga Dolawadda Seasons Season 1

Boksooga Dolawadda 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Boksooga Dolawadda" season 1 description

Незадолго до выпускных экзаменов обаятельный троечник Кан Пок-су вылетел из школы Сольсонго по несправедливому обвинению в попытке убийства подростка. Десять лет спустя парень случайно становится национальным героем и получает возможность получить аттестат о среднем образовании. 27-летний Пок-су возвращается за парту и возобновляет общение с Сон Су-джон, его бывшей одноклассницей и первой любовью, которая стала учителем. Великовозрастный старшеклассник получает возможность доказать свою невиновность в давней трагедии, а заодно разоблачить коррумпированное руководство престижного учебного заведения.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.4 IMDb
"Boksooga Dolawadda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 December 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 December 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 December 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 December 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 December 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 December 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 December 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 December 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 December 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 December 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 December 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
25 December 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
1 January 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
1 January 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
7 January 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
7 January 2019
Episode 17
Season 1 Episode 17
8 January 2019
Episode 18
Season 1 Episode 18
8 January 2019
Episode 19
Season 1 Episode 19
14 January 2019
Episode 20
Season 1 Episode 20
14 January 2019
Episode 21
Season 1 Episode 21
15 January 2019
Episode 22
Season 1 Episode 22
15 January 2019
Episode 23
Season 1 Episode 23
21 January 2019
Episode 24
Season 1 Episode 24
21 January 2019
Episode 25
Season 1 Episode 25
22 January 2019
Episode 26
Season 1 Episode 26
22 January 2019
Episode 27
Season 1 Episode 27
28 January 2019
Episode 28
Season 1 Episode 28
28 January 2019
Episode 29
Season 1 Episode 29
29 January 2019
Episode 30
Season 1 Episode 30
29 January 2019
Episode 31
Season 1 Episode 31
4 February 2019
Episode 32
Season 1 Episode 32
4 February 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more