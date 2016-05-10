Menu
Beglye rodstvenniki 2016, season 1

Беглые родственники 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 0 minute
"Beglye rodstvenniki" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Беглые родственники» простая девушка Юля влюбляется в парня Диму. После нескольких лет отношений они решают съехаться и пожениться, так как полностью доверяют друг другу. Только одно они держат в секрете друг от друга – свои семьи. Оказывается, родной отец Димы – известный на всю страну олигарх Борис Чуйкин, знаменитый своими безнаказанными финансовыми махинациями. Но юноша старается не распространяться об этом и живет независимо от богатого папочки. Вот только папочка при первых же проблемах прибегает за помощью именно к сыну. Его разыскивает полиция, и нужно где-то перекантоваться. Но тут выясняется, что родители Юли – дольщики, обманутые Чуйкиным.

"Beglye rodstvenniki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 May 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 May 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 May 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 May 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 May 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 May 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 May 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 May 2016
Серия 9
Season 1 Episode 9
17 May 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 May 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
18 May 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
18 May 2016
Серия 13
Season 1 Episode 13
19 May 2016
Серия 14
Season 1 Episode 14
19 May 2016
Серия 15
Season 1 Episode 15
23 May 2016
Серия 16
Season 1 Episode 16
23 May 2016
Серия 17
Season 1 Episode 17
24 May 2016
Серия 18
Season 1 Episode 18
24 May 2016
Серия 19
Season 1 Episode 19
25 May 2016
Серия 20
Season 1 Episode 20
26 May 2016
