В 1-м сезоне сериала «Беглые родственники» простая девушка Юля влюбляется в парня Диму. После нескольких лет отношений они решают съехаться и пожениться, так как полностью доверяют друг другу. Только одно они держат в секрете друг от друга – свои семьи. Оказывается, родной отец Димы – известный на всю страну олигарх Борис Чуйкин, знаменитый своими безнаказанными финансовыми махинациями. Но юноша старается не распространяться об этом и живет независимо от богатого папочки. Вот только папочка при первых же проблемах прибегает за помощью именно к сыну. Его разыскивает полиция, и нужно где-то перекантоваться. Но тут выясняется, что родители Юли – дольщики, обманутые Чуйкиным.