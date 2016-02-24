Трогательная комедийная дорама, основанная на японском мистическом романе. Менеджер Ким Мен-су вечно пропадает на работе, пропуская годовщины и дни рождения. Владелец ресторана Хан Ги-так помогает бывшим заключённым с трудоустройством и решает проблемы своей давней возлюбленной. У них нет ничего общего, кроме одной детали: оба погибают в один день и оказываются на поезде, идущем в рай. Но как можно пребывать в эдемских кущах, когда на бренной земле осталось столько незаконченных дел? Небесная канцелярия готова дать мужчинам отсрочку, но в мир живых они вернутся уже совсем в другом обличье.