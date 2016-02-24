Menu
Dolawayo Ajjeossi season 1 watch online

Dolawayo Ajjeossi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dolawayo Ajjeossi Seasons Season 1

Dolawayo Ajjeossi 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 20 hours 0 minute
"Dolawayo Ajjeossi" season 1 description

Трогательная комедийная дорама, основанная на японском мистическом романе. Менеджер Ким Мен-су вечно пропадает на работе, пропуская годовщины и дни рождения. Владелец ресторана Хан Ги-так помогает бывшим заключённым с трудоустройством и решает проблемы своей давней возлюбленной. У них нет ничего общего, кроме одной детали: оба погибают в один день и оказываются на поезде, идущем в рай. Но как можно пребывать в эдемских кущах, когда на бренной земле осталось столько незаконченных дел? Небесная канцелярия готова дать мужчинам отсрочку, но в мир живых они вернутся уже совсем в другом обличье.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb
"Dolawayo Ajjeossi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
24 February 2016
Episode 2
25 February 2016
Episode 3
2 March 2016
Episode 4
3 March 2016
Episode 5
9 March 2016
Episode 6
10 March 2016
Episode 7
16 March 2016
Episode 8
17 March 2016
Episode 9
23 March 2016
Episode 10
24 March 2016
Episode 11
30 March 2016
Episode 12
31 March 2016
Episode 13
6 April 2016
Episode 14
7 April 2016
Episode 15
13 April 2016
Episode 16
14 April 2016
