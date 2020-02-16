Menu
Slow Burn 2020, season 1

Season premiere 16 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Slow Burn" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Затишье перед бурей» действие происходит вокруг Уотергейтского скандала, который спровоцировал широкий общественный резонанс в американском обществе в начале 70-х. Именно в связи с этим происшествием политический лидер Ричард Никсон покинул кресло президента. Многие исследователи сочли Уотергейтский скандал самым масштабным кризисом мирного времени в Штатах. А прекращение выполнения президентских обязанностей Никсоном раньше окончания срока стало выдающимся случаем в истории великой державы. Авторы проекта представили свой взгляд на события, которые происходили в то время в Америке.

Series rating

8.1
Rate 11 votes
"Slow Burn" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Martha
Season 1 Episode 1
16 February 2020
Losing Ground
Season 1 Episode 2
23 February 2020
Suspicious Minds
Season 1 Episode 3
1 March 2020
The Hearings
Season 1 Episode 4
8 March 2020
Smoking Gun
Season 1 Episode 5
15 March 2020
Massacre
Season 1 Episode 6
22 March 2020
