В 1-м сезоне сериала «Затишье перед бурей» действие происходит вокруг Уотергейтского скандала, который спровоцировал широкий общественный резонанс в американском обществе в начале 70-х. Именно в связи с этим происшествием политический лидер Ричард Никсон покинул кресло президента. Многие исследователи сочли Уотергейтский скандал самым масштабным кризисом мирного времени в Штатах. А прекращение выполнения президентских обязанностей Никсоном раньше окончания срока стало выдающимся случаем в истории великой державы. Авторы проекта представили свой взгляд на события, которые происходили в то время в Америке.