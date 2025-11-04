Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Squid Game: The Challenge (2023), season 2
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Kinoafisha
TV Shows
Squid Game: The Challenge
Seasons
Season 2
Squid Game: The Challenge
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
4 November 2025
Production year
2025
Number of episodes
9
Runtime
7 hours 39 minutes
TV Show rating
5.7
Rate
14
votes
Squid Game: The Challenge List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Six Legs
Season 2
Episode 1
4 November 2025
Catch
Season 2
Episode 2
4 November 2025
The Doll
Season 2
Episode 3
4 November 2025
Mingle
Season 2
Episode 4
4 November 2025
Sacrifice
Season 2
Episode 5
11 November 2025
Ups & Downs
Season 2
Episode 6
11 November 2025
Trust
Season 2
Episode 7
11 November 2025
Faith
Season 2
Episode 8
11 November 2025
Red Light Green Light
Season 2
Episode 9
18 November 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree