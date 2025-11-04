Menu
Squid Game: The Challenge (2023), season 2

Squid Game: The Challenge season 2 poster
Squid Game: The Challenge
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 November 2025
Production year 2025
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 39 minutes

TV Show rating

5.7
Rate 14 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Six Legs
Season 2 Episode 1
4 November 2025
Catch
Season 2 Episode 2
4 November 2025
The Doll
Season 2 Episode 3
4 November 2025
Mingle
Season 2 Episode 4
4 November 2025
Sacrifice
Season 2 Episode 5
11 November 2025
Ups & Downs
Season 2 Episode 6
11 November 2025
Trust
Season 2 Episode 7
11 November 2025
Faith
Season 2 Episode 8
11 November 2025
Red Light Green Light
Season 2 Episode 9
18 November 2025
