Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Squid Game: The Challenge (2023), season 1

Squid Game: The Challenge season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Squid Game: The Challenge Seasons Season 1

Squid Game: The Challenge
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 30 minutes
"Squid Game: The Challenge" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Игра в кальмара: Вызов» по всему миру проходят кастинги для отбора самых сильных ловких и, конечно, интересных участников. В финал смогут пройти 456 игроков, которые и будут сражаться за главный приз – 4,56 миллиона долларов. Всю эту сумму заберет домой всего один человек, остальные претенденты отсеются в течение испытаний. Их ожидают 10 невероятно сложных и даже опасных туров. В каждом они должны будут сыграть в усовершенствованные детские игры: классики, скакалки, прятки и т.д. После каждого испытания не прошедшие его игроки будут отправляться домой с пустыми руками.

TV Show rating

5.7
Rate 14 votes
5.9 IMDb
Squid Game: The Challenge List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Red Light Green Light
Season 1 Episode 1
22 November 2023
The Man with the Umbrella
Season 1 Episode 2
22 November 2023
War
Season 1 Episode 3
22 November 2023
Nowhere to Hide
Season 1 Episode 4
22 November 2023
Trick or Treat
Season 1 Episode 5
22 November 2023
Goodbye
Season 1 Episode 6
29 November 2023
Friend or Foe
Season 1 Episode 7
29 November 2023
One Step Closer
Season 1 Episode 8
29 November 2023
Circle of Trust
Season 1 Episode 9
29 November 2023
One Lucky Day
Season 1 Episode 10
6 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more