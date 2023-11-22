В 1-м сезоне шоу «Игра в кальмара: Вызов» по всему миру проходят кастинги для отбора самых сильных ловких и, конечно, интересных участников. В финал смогут пройти 456 игроков, которые и будут сражаться за главный приз – 4,56 миллиона долларов. Всю эту сумму заберет домой всего один человек, остальные претенденты отсеются в течение испытаний. Их ожидают 10 невероятно сложных и даже опасных туров. В каждом они должны будут сыграть в усовершенствованные детские игры: классики, скакалки, прятки и т.д. После каждого испытания не прошедшие его игроки будут отправляться домой с пустыми руками.