Staraya razvalina 2023, season 1

Staraya razvalina season 1 poster
Старая развалина 12+
Title Сезон 1
Season premiere 20 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Staraya razvalina" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Старая развалина» в центре событий оказывается немолодая женщина по имени Марина. Ей давно за 30, но она по-прежнему живет со старушкой-матерью Ниной Егоровной. На горизонте у нее не маячит никаких перспектив, отношения с мужчинами не ладятся, а работа давно осточертела, да и специальность под стать остальной картине: Марина – адвокат по разводам. Но изменения в ее судьбе начинают происходить, когда умерший дальний родственник внезапно передает ей по наследству свой дачный участок. Домик больше похож на старую развалину, чем на фазенду мечты, но героиня решает оставить его себе и вскоре встречает обаятельного соседа.

Series rating

4.4
Rate 13 votes
4.6 IMDb
"Staraya razvalina" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 May 2023
TV series release schedule
