В 1-м сезоне сериала «Старая развалина» в центре событий оказывается немолодая женщина по имени Марина. Ей давно за 30, но она по-прежнему живет со старушкой-матерью Ниной Егоровной. На горизонте у нее не маячит никаких перспектив, отношения с мужчинами не ладятся, а работа давно осточертела, да и специальность под стать остальной картине: Марина – адвокат по разводам. Но изменения в ее судьбе начинают происходить, когда умерший дальний родственник внезапно передает ей по наследству свой дачный участок. Домик больше похож на старую развалину, чем на фазенду мечты, но героиня решает оставить его себе и вскоре встречает обаятельного соседа.