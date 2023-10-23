Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Stoj! Ne to mama budet gadat' 2023, season 1

Stoj! Ne to mama budet gadat' season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Stoj! Ne to mama budet gadat' Seasons Season 1

Stoj! Ne to mama budet gadat' 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 20 hours 0 minute
"Stoj! Ne to mama budet gadat'" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Стой, не то мама будет гадать» мать полицейского Артема Быстрова сбежала из своего уральского города и отправилась в Москву, где немедленно включила режим гиперопекающего родителя. Артем узнал, что в родном городе его мать выдавала себя за экстрасенса, а уехала оттуда, потому что обман раскрылся. Однако на реальном месте преступления Татьяна неожиданно и впрямь почувствовала, как в ней проснулся дар. Теперь она готова помочь своему сыну раскрыть даже самые запутанные дела. Правда, чаще всего Татьяна помогает Артему вопреки его желанию. Следователю предстоит провести долгую работу по отстаиванию личных границ.

Series rating

8.6
Rate 61 votes
7.6 IMDb
Stoj! Ne to mama budet gadat' List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
30 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
31 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 November 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 November 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
8 November 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
9 November 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
13 November 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
14 November 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
15 November 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
16 November 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
20 November 2023
Серия 17
Season 1 Episode 17
21 November 2023
Серия 18
Season 1 Episode 18
22 November 2023
Серия 19
Season 1 Episode 19
23 November 2023
Серия 20
Season 1 Episode 20
27 November 2023
Серия 21
Season 1 Episode 21
28 November 2023
Серия 22
Season 1 Episode 22
29 November 2023
Серия 23
Season 1 Episode 23
30 November 2023
Серия 24
Season 1 Episode 24
4 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more