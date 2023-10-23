В 1-м сезоне сериала «Стой, не то мама будет гадать» мать полицейского Артема Быстрова сбежала из своего уральского города и отправилась в Москву, где немедленно включила режим гиперопекающего родителя. Артем узнал, что в родном городе его мать выдавала себя за экстрасенса, а уехала оттуда, потому что обман раскрылся. Однако на реальном месте преступления Татьяна неожиданно и впрямь почувствовала, как в ней проснулся дар. Теперь она готова помочь своему сыну раскрыть даже самые запутанные дела. Правда, чаще всего Татьяна помогает Артему вопреки его желанию. Следователю предстоит провести долгую работу по отстаиванию личных границ.