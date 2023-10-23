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Постер к 1-му сезону сериала Стой! Не то мама будет гадать
Киноафиша Сериалы Стой! Не то мама будет гадать Сезоны Сезон 1

Stoj! Ne to mama budet gadat' 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стой! Не то мама будет гадать»

В 1-м сезоне сериала «Стой, не то мама будет гадать» мать полицейского Артема Быстрова сбежала из своего уральского города и отправилась в Москву, где немедленно включила режим гиперопекающего родителя. Артем узнал, что в родном городе его мать выдавала себя за экстрасенса, а уехала оттуда, потому что обман раскрылся. Однако на реальном месте преступления Татьяна неожиданно и впрямь почувствовала, как в ней проснулся дар. Теперь она готова помочь своему сыну раскрыть даже самые запутанные дела. Правда, чаще всего Татьяна помогает Артему вопреки его желанию. Следователю предстоит провести долгую работу по отстаиванию личных границ.

График выхода новых серий Стой! Не то мама будет гадать 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 ноября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 ноября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
8 ноября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
9 ноября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 ноября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
14 ноября 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
15 ноября 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 ноября 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
20 ноября 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
21 ноября 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
22 ноября 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
23 ноября 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
27 ноября 2023
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
28 ноября 2023
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
29 ноября 2023
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
30 ноября 2023
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
4 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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