Yakitori: Soldiers of Misfortune 2023, season 1

Yakitori: Soldiers of Misfortune season 1 poster
Season premiere 18 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 24 minutes
В 1-м сезоне сериала «Якитори» действие происходит в далеком будущем. Земля колонизирована превосходящей инопланетной цивилизацией, и единственный шанс Акиры на лучшую участь — записаться на службу в качестве расходного пехотинца Якитори. Молодой человек не привык подчиняться системе. Он отчаянно бунтует против властей на Земли будущего. Однажды его вербуют в межпланетную воинскую часть, потери которой составляют 70 процентов. Шанс выжить ничтожно мал, но главный герой готов на все, чтобы оказаться в счастливом меньшинстве и изменить мир к лучшему. Его ждет много опасных испытаний.

6.3
6.5 IMDb
A Diplomatic Mission
Season 1 Episode 1
18 May 2023
Counterattack
Season 1 Episode 2
18 May 2023
Harassment
Season 1 Episode 3
18 May 2023
Atrocity
Season 1 Episode 4
18 May 2023
The Rear Guard
Season 1 Episode 5
18 May 2023
Yakitori
Season 1 Episode 6
18 May 2023
