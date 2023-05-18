В 1-м сезоне сериала «Якитори» действие происходит в далеком будущем. Земля колонизирована превосходящей инопланетной цивилизацией, и единственный шанс Акиры на лучшую участь — записаться на службу в качестве расходного пехотинца Якитори. Молодой человек не привык подчиняться системе. Он отчаянно бунтует против властей на Земли будущего. Однажды его вербуют в межпланетную воинскую часть, потери которой составляют 70 процентов. Шанс выжить ничтожно мал, но главный герой готов на все, чтобы оказаться в счастливом меньшинстве и изменить мир к лучшему. Его ждет много опасных испытаний.