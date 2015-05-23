Menu
Russian
Ostantes navsegda 2015, season 1

Останьтесь навсегда 12+
Title Сезон 1
Season premiere 23 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Ostantes navsegda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Останьтесь навсегда» жизнь успешного адвоката Леры, которая всегда была уверена, что является хозяйкой своей судьбы, меняется после одной роковой встречи. Она встречает мужчину, который провел несколько лет за решеткой по сфабрикованному обвинению, после чего похитил свою 6-летнюю дочку из детского дома и стал скрываться. Мать ребенка сбежала, оставив малышку на посторонних людей, и отправилась в другую страну в поисках нового состоятельного супруга. Совершив похищение, Михаил вновь оказался в розыске. Когда Лера выясняет, что ее возлюбленный — «похититель ребенка», она встает перед мучительным выбором...

"Ostantes navsegda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 May 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 May 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 May 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 May 2015
TV series release schedule
