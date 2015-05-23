В 1-м сезоне сериала «Останьтесь навсегда» жизнь успешного адвоката Леры, которая всегда была уверена, что является хозяйкой своей судьбы, меняется после одной роковой встречи. Она встречает мужчину, который провел несколько лет за решеткой по сфабрикованному обвинению, после чего похитил свою 6-летнюю дочку из детского дома и стал скрываться. Мать ребенка сбежала, оставив малышку на посторонних людей, и отправилась в другую страну в поисках нового состоятельного супруга. Совершив похищение, Михаил вновь оказался в розыске. Когда Лера выясняет, что ее возлюбленный — «похититель ребенка», она встает перед мучительным выбором...