Doch za otca 2015, season 1

Doch za otca season 1 poster
Дочь за отца 12+
Title Сезон 1
Season premiere 25 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Doch za otca" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дочь за отца» до последнего времени жизнь Веры Егоровой была спокойной и беспечной. Ее отец являлся руководителем успешной строительной компании. Вера души в нем не чаяла и всегда считала, что отец – пример для подражания. Но спокойствию наступает конец, когда Егоров неожиданно становится обвиняемым сразу в нескольких серьезных преступлениях – финансовых аферах, а также убийстве. Следствие провели быстро, и суд приговорил отца Веры к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Главная героиня не собирается оставлять это просто так. Она устраивается в контору, где работал отец, чтобы узнать, кто его подставил.

"Doch za otca" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 July 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 July 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 July 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 July 2015
TV series release schedule
