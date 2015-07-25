В 1-м сезоне сериала «Дочь за отца» до последнего времени жизнь Веры Егоровой была спокойной и беспечной. Ее отец являлся руководителем успешной строительной компании. Вера души в нем не чаяла и всегда считала, что отец – пример для подражания. Но спокойствию наступает конец, когда Егоров неожиданно становится обвиняемым сразу в нескольких серьезных преступлениях – финансовых аферах, а также убийстве. Следствие провели быстро, и суд приговорил отца Веры к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Главная героиня не собирается оставлять это просто так. Она устраивается в контору, где работал отец, чтобы узнать, кто его подставил.