I Survived Bear Grylls (2023), season 1

I Survived Bear Grylls season 1 poster
Season premiere 18 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"I Survived Bear Grylls" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Я пережил Беара Гриллса» участники проекта имеют уникальную возможность продемонстрировать свои навыки выносливости и выживания в условиях дикой среди самому Беару Гриллсу. Всю жизнь он спасал людей в экстремальных условиях, обучал новичков выживать в дикой среде. Теперь в искусственно воссозданных условиях дикой природы Гриллс проверит способности участников. Им придется провести некоторое время вдали от всех благ цивилизации и доказать, что их не пугает необходимость самостоятельно добывать себе еду и питье. Несколько счастливчиков-победителей получат призы от самого Беара Гриллса.

TV Show rating

3.8
Rate 13 votes
Season 1
Fangirl Gone Wild
Season 1 Episode 1
18 May 2023
Going Commando
Season 1 Episode 2
25 May 2023
Mom's Gonna Kill Me
Season 1 Episode 3
1 June 2023
Mom's Gonna Kill Me
Season 1 Episode 4
15 June 2023
Hit Me With Your Best Shock
Season 1 Episode 5
22 June 2023
Bear's Intimate Ice Bath
Season 1 Episode 6
29 June 2023
I Need Boobs!
Season 1 Episode 7
6 July 2023
Do They Bite?
Season 1 Episode 8
13 July 2023
