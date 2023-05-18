В 1-м сезоне сериала «Я пережил Беара Гриллса» участники проекта имеют уникальную возможность продемонстрировать свои навыки выносливости и выживания в условиях дикой среди самому Беару Гриллсу. Всю жизнь он спасал людей в экстремальных условиях, обучал новичков выживать в дикой среде. Теперь в искусственно воссозданных условиях дикой природы Гриллс проверит способности участников. Им придется провести некоторое время вдали от всех благ цивилизации и доказать, что их не пугает необходимость самостоятельно добывать себе еду и питье. Несколько счастливчиков-победителей получат призы от самого Беара Гриллса.