Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Spy/Master 2023, season 1

Spy/Master season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Spy/Master Seasons Season 1

Spy/Master
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Spy/Master" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шпион/Мастер» события разворачиваются в период холодной войны. В центре действия оказывается Виктор Годяну, ближайший советник румынского лидера Николае Чаушеску. Никому не известно, что Годяну состоит на службе КГБ. Ему предстоит покинуть пределы Румынии, пока Чаушеску и его спецслужбы не выяснили этого. Имея лишь один шанс уцелеть, Виктор отправляется в Германию с дипломатическим визитом. С помощью тайного агента Штази, а также подающего надежды шпиона из ЦРУ Годяну удается ускользнуть от представителей КГБ и шпионов из своей страны. При этом герой понимает, что его дезертирство подвергает семью опасности.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
"Spy/Master" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 May 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 May 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 May 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 June 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 June 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more