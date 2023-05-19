В 1-м сезоне сериала «Шпион/Мастер» события разворачиваются в период холодной войны. В центре действия оказывается Виктор Годяну, ближайший советник румынского лидера Николае Чаушеску. Никому не известно, что Годяну состоит на службе КГБ. Ему предстоит покинуть пределы Румынии, пока Чаушеску и его спецслужбы не выяснили этого. Имея лишь один шанс уцелеть, Виктор отправляется в Германию с дипломатическим визитом. С помощью тайного агента Штази, а также подающего надежды шпиона из ЦРУ Годяну удается ускользнуть от представителей КГБ и шпионов из своей страны. При этом герой понимает, что его дезертирство подвергает семью опасности.