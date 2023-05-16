Menu
Angel City 2023, season 1

Angel City season 1 poster
Angel City
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Angel City" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Город ангелов» представлена история образования женской футбольной команды из Лос-Анджелеса — клуба «Город ангелов», который создали и возглавили известные женщины. Они откровенно рассказывают, какими качествами необходимо обладать, чтобы создать франшизу с нуля, и с какими трудностями им пришлось столкнуться. В то время как спортсмены и тренеры борются с проблемами во время тренировок и неожиданными травмами, перед клубом стоит задача заполнить стадион и доказать всему миру, что при должном желании, профессиональных навыках и азарте нет ничего невозможного. 

Series rating

6.6
Rate 13 votes
Season 1
Part One: "Brick by Brick"
Season 1 Episode 1
16 May 2023
Part Two: "Running with the Angels"
Season 1 Episode 2
17 May 2023
Part Three: "It's Who We Are"
Season 1 Episode 3
18 May 2023
TV series release schedule
