В 1-м сезоне сериала «Город ангелов» представлена история образования женской футбольной команды из Лос-Анджелеса — клуба «Город ангелов», который создали и возглавили известные женщины. Они откровенно рассказывают, какими качествами необходимо обладать, чтобы создать франшизу с нуля, и с какими трудностями им пришлось столкнуться. В то время как спортсмены и тренеры борются с проблемами во время тренировок и неожиданными травмами, перед клубом стоит задача заполнить стадион и доказать всему миру, что при должном желании, профессиональных навыках и азарте нет ничего невозможного.