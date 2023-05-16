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Постер к 1-му сезону сериала Город ангелов
Киноафиша Сериалы Город ангелов Сезоны Сезон 1

Angel City
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Город ангелов»

В 1-м сезоне сериала «Город ангелов» представлена история образования женской футбольной команды из Лос-Анджелеса — клуба «Город ангелов», который создали и возглавили известные женщины. Они откровенно рассказывают, какими качествами необходимо обладать, чтобы создать франшизу с нуля, и с какими трудностями им пришлось столкнуться. В то время как спортсмены и тренеры борются с проблемами во время тренировок и неожиданными травмами, перед клубом стоит задача заполнить стадион и доказать всему миру, что при должном желании, профессиональных навыках и азарте нет ничего невозможного. 

Список серий сериала Город ангелов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть первая: "Кирпичик за кирпичиком" Part One: "Brick by Brick"
Сезон 1 Серия 1
16 мая 2023
Часть вторая: "Бегущий с ангелами" Part Two: "Running with the Angels"
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2023
Часть третья: "Те, кто мы есть" Part Three: "It's Who We Are"
Сезон 1 Серия 3
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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