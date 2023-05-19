В 1-м сезоне сериала «Призраки Бейрута» в центре событий оказывается разыскиваемый во всем мире неуловимый преступник по имени Имада Мугние. Он создал террористическую организацию, которая вышла на принципиально новый уровень. Имада удачно ускользал от своих противников на протяжении более двух десятков лет. Мугние превратил анонимных террористов-смертников в публичных мучеников. Поскольку Имада развязал вражду с сотрудниками ЦРУ и Моссада, они внезапно объединили свои усилия в международной погоне, чтобы наконец найти и ликвидировать того, кто прославился под именем Призрак.