Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ghosts of Beirut 2023, season 1

Ghosts of Beirut season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ghosts of Beirut Seasons Season 1

Ghosts of Beirut
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Ghosts of Beirut" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Призраки Бейрута» в центре событий оказывается разыскиваемый во всем мире неуловимый преступник по имени Имада Мугние. Он создал террористическую организацию, которая вышла на принципиально новый уровень. Имада удачно ускользал от своих противников на протяжении более двух десятков лет. Мугние превратил анонимных террористов-смертников в публичных мучеников. Поскольку Имада развязал вражду с сотрудниками ЦРУ и Моссада, они внезапно объединили свои усилия в международной погоне, чтобы наконец найти и ликвидировать того, кто прославился под именем Призрак.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
"Ghosts of Beirut" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Emergence
Season 1 Episode 1
19 May 2023
Hunted
Season 1 Episode 2
26 May 2023
Damascus
Season 1 Episode 3
2 June 2023
The Finding
Season 1 Episode 4
9 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more