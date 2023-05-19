Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

El silencio 2023, season 1

El silencio season 1 poster
Kinoafisha TV Shows El silencio Seasons Season 1

El silencio 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"El silencio" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Немая тишина» Серхио много лет провел в тюрьме. Его обвинили в убийстве родителей. Когда он вышел на свободу, молодая психиатр Ана начинает за ним следить, чтобы разобраться, не представляет ли парень угрозы для социума. Когда случилась трагедия, Серхио Цискара был совсем ребенком. Поэтому за преступление он получил всего шесть лет заключения, но, оказавшись на свободе, постоянно находится под прицелом у сотрудников правоохранительных органов. Серхио не сказал ни слова, пока длилось слушание по делу. Мотивы его поступка по-прежнему остаются невыясненными. Ане предстоит разобраться с этим.

Series rating

5.4
Rate 12 votes
El silencio List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 May 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 May 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 May 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 May 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 May 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 May 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 May 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more