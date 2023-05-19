В 1-м сезоне сериала «Немая тишина» Серхио много лет провел в тюрьме. Его обвинили в убийстве родителей. Когда он вышел на свободу, молодая психиатр Ана начинает за ним следить, чтобы разобраться, не представляет ли парень угрозы для социума. Когда случилась трагедия, Серхио Цискара был совсем ребенком. Поэтому за преступление он получил всего шесть лет заключения, но, оказавшись на свободе, постоянно находится под прицелом у сотрудников правоохранительных органов. Серхио не сказал ни слова, пока длилось слушание по делу. Мотивы его поступка по-прежнему остаются невыясненными. Ане предстоит разобраться с этим.