Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nasledniki. Dar krovi season 1 watch online

Nasledniki. Dar krovi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nasledniki. Dar krovi Seasons Season 1

Nasledniki. Dar krovi 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 0 minute
"Nasledniki. Dar krovi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наследники. Дар крови» в центре событий оказываются герои, которые обладают суперспособностями. Однако они не только не оказывают им помощь в обычной жизни, но и порой становятся серьезной помехой. Трое подростков родились в семье ведьмы и простого хирурга. Их мать внезапно исчезла после того, как попыталась похитить магическое кольцо своего отца из хранилища реликвий. Свои суперсилы подростки открыли случайно, и в мире магов стало известно об этом. Сотрудница Отдела магической безопасности Вера объявляет охоту на внуков знаменитого мага, после чего жизнь ребят меняется окончательно и безвозвратно.

Series rating

7.5
Rate 16 votes
"Nasledniki. Dar krovi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 October 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 October 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 October 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 October 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 October 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 October 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 October 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 October 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 October 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
29 October 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
30 October 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 October 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more