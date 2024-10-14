В 1-м сезоне сериала «Наследники. Дар крови» в центре событий оказываются герои, которые обладают суперспособностями. Однако они не только не оказывают им помощь в обычной жизни, но и порой становятся серьезной помехой. Трое подростков родились в семье ведьмы и простого хирурга. Их мать внезапно исчезла после того, как попыталась похитить магическое кольцо своего отца из хранилища реликвий. Свои суперсилы подростки открыли случайно, и в мире магов стало известно об этом. Сотрудница Отдела магической безопасности Вера объявляет охоту на внуков знаменитого мага, после чего жизнь ребят меняется окончательно и безвозвратно.