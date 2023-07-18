В 1-м сезоне сериала «Правосудие: Первобытный город» события разворачиваются в солнечном Майами, где уже восемь лет живет со своей семьей знаменитый маршал американской полиции Рейлан Гивенс. Он оставил позади Кентукки с его преступностью и пытается забыть о прошлых проблемах. Теперь он в первую очередь отец для четырнадцатилетней девочки, а потом уже коп. Однако отказаться от своего призвания невозможно. На шоссе во Флориде Рейлан случайно встречается с давним врагом – Диким человеком. Клемент Мэнселл, скрывающийся под этим именем, все еще на свободе. Более того, он нанял опытного беспринципного адвоката – настоящую акулу Кэролин Уайлдер.