Justified: City Primeval 2023, season 1

Justified: City Primeval season 1 poster
Justified: City Primeval
Season premiere 18 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Justified: City Primeval" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Правосудие: Первобытный город» события разворачиваются в солнечном Майами, где уже восемь лет живет со своей семьей знаменитый маршал американской полиции Рейлан Гивенс. Он оставил позади Кентукки с его преступностью и пытается забыть о прошлых проблемах. Теперь он в первую очередь отец для четырнадцатилетней девочки, а потом уже коп. Однако отказаться от своего призвания невозможно. На шоссе во Флориде Рейлан случайно встречается с давним врагом – Диким человеком. Клемент Мэнселл, скрывающийся под этим именем, все еще на свободе. Более того, он нанял опытного беспринципного адвоката – настоящую акулу Кэролин Уайлдер.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
Season 1
City Primeval
Season 1 Episode 1
18 July 2023
The Oklahoma Wildman
Season 1 Episode 2
18 July 2023
Backstabbers
Season 1 Episode 3
25 July 2023
Kokomo
Season 1 Episode 4
1 August 2023
You Good?
Season 1 Episode 5
8 August 2023
Adios
Season 1 Episode 6
15 August 2023
The Smoking Gun
Season 1 Episode 7
22 August 2023
The Question
Season 1 Episode 8
29 August 2023
