В 1-м сезоне сериала «Братские узы» в центре событий оказывается простая девушка из Саратова, которая твердо шла к своей цели и добилась успеха. Главная героиня всегда хотела работать врачом. Ей удалось поступить в столичный медицинский университет и устроиться на работу в отделение кардиологии одной из больниц Москвы. Казалось бы, о чем еще мечтать? Кроме того, у Ксюши есть любящий парень Саша. Жизнь девушки рушится, когда она отправляется в родной город на похороны отца. Подруга Яна и руководительница Калинина рассказывают всем о том, что Ксюша состоит в интимной связи с главным врачом Слепенковым. Саша начинает верить в эту ложь...