Bratskie uzy 2014, season 1

Bratskie uzy season 1 poster
Братские узы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Bratskie uzy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Братские узы» в центре событий оказывается простая девушка из Саратова, которая твердо шла к своей цели и добилась успеха. Главная героиня всегда хотела работать врачом. Ей удалось поступить в столичный медицинский университет и устроиться на работу в отделение кардиологии одной из больниц Москвы. Казалось бы, о чем еще мечтать? Кроме того, у Ксюши есть любящий парень Саша. Жизнь девушки рушится, когда она отправляется в родной город на похороны отца. Подруга Яна и руководительница Калинина рассказывают всем о том, что Ксюша состоит в интимной связи с главным врачом Слепенковым. Саша начинает верить в эту ложь...

Series rating

5.1
Rate 13 votes
"Bratskie uzy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 December 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 December 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 December 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 December 2014
