В 1-м сезоне сериала «Надежда» Алексей отправляется служить по контракту. Он хочет заработать много денег и вырваться из бедной жизни в провинциальном городе. Мольбы и просьбы его невесты – скромной девушки по имени Надежда – не останавливают упрямца, он все равно отправляется в горячие точки. Надя преданно ждет своего жениха, но ощущение тревоги только усиливается. И не напрасно. Спустя некоторое время выясняется, что Леша пропал без вести. Девушка отказывается верить в худшее и героически отправляется на поиски своего возлюбленного. Сердце подсказывает ей, что парень жив. Впереди Надю ждет немало испытаний.