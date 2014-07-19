Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nadezhda 2014, season 1

Nadezhda season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nadezhda Seasons Season 1

Надежда 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 July 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Nadezhda" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Надежда» Алексей отправляется служить по контракту. Он хочет заработать много денег и вырваться из бедной жизни в провинциальном городе. Мольбы и просьбы его невесты – скромной девушки по имени Надежда – не останавливают упрямца, он все равно отправляется в горячие точки. Надя преданно ждет своего жениха, но ощущение тревоги только усиливается. И не напрасно. Спустя некоторое время выясняется, что Леша пропал без вести. Девушка отказывается верить в худшее и героически отправляется на поиски своего возлюбленного. Сердце подсказывает ей, что парень жив. Впереди Надю ждет немало испытаний.

Series rating

3.7
Rate 11 votes
"Nadezhda" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 July 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 July 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 July 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 July 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more